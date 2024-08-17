В Тольятти в конце августа пройдет Кубок Сахарова

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С 24 по 28 августа в ЛДС "Лада-Арена" пройдет Кубок Сахарова. За победу в предсезонном турнире поборются пять коллективов: "Ладья" (Тольятти), "Локо-76" (Ярославль), "Тюменский Легион" (Тюмень), "Реактор" (Нижнекамск) и "Спутник" (Альметьевск). Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.