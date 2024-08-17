В Тольятти в конце августа пройдет Кубок Сахарова

С 24 по 28 августа в ЛДС "Лада-Арена" пройдет Кубок Сахарова. За победу в предсезонном турнире поборются пять коллективов: "Ладья" (Тольятти), "Локо-76" (Ярославль), "Тюменский Легион" (Тюмень), "Реактор" (Нижнекамск) и "Спутник" (Альметьевск). Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Турнир посвящен памяти первого президента хоккейного клуба "Лада" Константина Григорьевича Сахарова, внесшего огромный вклад в становление команды "Лада" и развитие всего тольяттинского хоккея.
Вход на все матчи — свободный.
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