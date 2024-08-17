Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав женщины-инвалида в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав женщины-инвалида в Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России "ВКонтакте" обратилась жительница Самарской области, являющаяся инвалидом. Она сообщила, что длительное время не обеспечивается техническим средством реабилитации.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Андрею Поздееву провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах, а также оказать содействие в разрешении озвученной заявительницей проблемы.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.