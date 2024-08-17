В ближайшие дни Украина намерена нанести удары по Запорожской и Курской АЭС. Удары планируется нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
"В планах киевского режима прицепить головку с радиоактивным материалом — использовать так называемую "грязную бомбу". Боеголовки завезены на Восточный горно-обогатительный комбинат в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области Украины. Цель данной акции — обвинить Россию в совершении ядерной провокации", - отмечается в сообщении.
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