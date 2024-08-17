Пенсионерка из Тольятти доверилась мошенникам и набрала кредитов на 3 млн рублей

В полицию Тольятти обратилась 70-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что ей поступило сообщение в мессенджер от неизвестного с предложением дополнительного заработка путем электронных торгов.

"Желая получить "легкие деньги", и доверившись незнакомцу, потерпевшая взяла кредиты в разных банках более чем на 3 миллиона рублей и выполнила все поставленные условия мошенников, переведя деньги на указанный злоумышленниками счета", - отмечается в сообщении.

Спустя непродолжительное время, женщина предприняла попытку связаться с "бизнес-партнером", однако к успеху это не привело. Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.