Пенсионерка из Тольятти доверилась мошенникам и набрала кредитов на 3 млн рублей

В полицию Тольятти обратилась 70-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Женщина рассказала, что ей поступило сообщение в мессенджер от неизвестного с предложением дополнительного заработка путем электронных торгов.
"Желая получить "легкие деньги", и доверившись незнакомцу, потерпевшая взяла кредиты в разных банках более чем на 3 миллиона рублей и выполнила все поставленные условия мошенников, переведя деньги на указанный злоумышленниками счета", - отмечается в сообщении.
Спустя непродолжительное время, женщина предприняла попытку связаться с "бизнес-партнером", однако к успеху это не привело. Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек