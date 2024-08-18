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Преступления Происшествия

Тракторист из Самарской области лишился 1,5 млн руб., поверив мошенникам

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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46-летнему жителю одного из сел Самарской области на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, в которой он обслуживается.

В ходе диалога мужчине, работающему трактористом, предложили пройти проверку с помощью сотрудника службы безопасности с целью недопущения мошеннических действий со счетами сельчанина в будущем. Не задумываясь, он согласился на процедуру идентификации информации о его персональных данных и назвал код из смс.

Неизвестный сообщил об успешной проверке и отключился. Спустя несколько суток мужчина обнаружил списание со своего счета 1,5 млн руб. и осознав, что стал жертвой мошенников обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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