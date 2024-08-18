Сельчанин из Самарской области стащил телевизор у приятеля и получил два года тюрьмы

В полицию Приволжского района обратился 45-летний житель села Обшаровка, который сообщил о краже имущества из частного дома.
Заявитель сообщил полицейским, что в течение длительного времени отсутствовал, а когда вернулся, обнаружил, что неизвестный проник в его дом и похитил приставку к спутниковой антенне и телевизор, прикрепленный к стене с помощью кронштейна.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 32-летнего жителя соседнего района.
Во время опроса злоумышленник признал вину в краже и рассказал, что знаком с потерпевшим. Заведомо зная о его отсутствии подошел к его жилищу, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, отжал решетку в оконном проеме, проник внутрь и забрал вещи. Похищенное продал одному из жителей района, а деньги потратил на алкоголь.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище". Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.
Имущество возращено законному владельцу.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек