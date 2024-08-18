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Сельчанин из Самарской области стащил телевизор у приятеля и получил два года тюрьмы

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Приволжского района обратился 45-летний житель села Обшаровка, который сообщил о краже имущества из частного дома.

Заявитель сообщил полицейским, что в течение длительного времени отсутствовал, а когда вернулся, обнаружил, что неизвестный проник в его дом и похитил приставку к спутниковой антенне и телевизор, прикрепленный к стене с помощью кронштейна. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 32-летнего жителя соседнего района.

Во время опроса злоумышленник признал вину в краже и рассказал, что знаком с потерпевшим. Заведомо зная о его отсутствии подошел к его жилищу, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, отжал решетку в оконном проеме, проник внутрь и забрал вещи. Похищенное продал одному из жителей района, а деньги потратил на алкоголь.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище". Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора.  Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.  Приговор вступил в законную силу.

Имущество возращено законному владельцу.

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