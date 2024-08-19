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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области пригласила к себе мигранта и лишилась 340 тыс. рублей

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевский городской суд отправили уголовное дело иностранца, обвиняемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце 2023 г. местная жительница познакомилась в интернете с 35-летним мигрантом и пригласила его к себе. Уже через неделю после встречи она попросила мужчину снять с ее банковской карты более 340 тыс. руб. и принести ей. Отзывчивый иностранец предложил оставить деньги у него для сохранности. Доверчивая женщина согласилась, вот только в один из вечеров мужчина не вернулся в квартиру и пропал.

Полицейские разыскали мигранта в соседней области. Выяснилось, что он уже успел перевести около 150 тыс. руб. своим родственникам, а остальное — потратить.

Гид потребителя

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