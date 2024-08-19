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Преступления Происшествия

Доверчивый житель Чапаевска отправил мошеннику более 1 млн рублей

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске полицейские возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Безработному 52-летнему мужчине в мессенджере написал неизвестный — якобы сотрудник инвестиционной компании. Он обещал помощь в инвестировании в выгодные интернет-проекты и высокий доход. Потерпевший поверил в заманчивые обещания и перевел незнакомцу более 1 млн рублей. После этого собеседник пропал.

Гид потребителя

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