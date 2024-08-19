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Преступления Происшествия

Пьяный сызранец убил возлюбленную ударом ножа в живот

СЫЗРАНЬ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

По версии следствия, 16 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей нанес ей один удар ножом в область брюшной полости. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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