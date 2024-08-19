Пьяный сызранец убил возлюбленную ударом ножа в живот

В Сызрани в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 16 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей нанес ей один удар ножом в область брюшной полости. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия.
В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек