Пьяный сызранец убил возлюбленную ударом ножа в живот

В Сызрани в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей нанес ей один удар ножом в область брюшной полости. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.