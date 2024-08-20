На "Тольяттиазоте" обновят агрегат по производству аммиака №5

На ТОАЗе стартовал плановый капитальный ремонт агрегата по производству аммиака №5. В течение месяца будет проведено обследование и ремонт базовых элементов агрегата, что позволит повысить энергоэффективность и экологичность производства.

В ходе кампании запланирован комплекс работ по замене оборудования. В отделениях риформинга, конверсии и метанирования будет установлен новый катализатор. На регенераторе-ректификаторе абсорбционно-холодильной установки будут обновлены кипятильники. Еще одним важным этапом станет замена пароперегревателей обеих ступеней и подогревателя природного газа в конвекционной зоне печи риформинга.

После окончания ремонта цех по производству аммиака приступит к пусковым технологическим операциям. Выход на проектную нагрузку запланирован на конец сентября 2024 года.

"Спрос на продукцию "Тольяттиазота" на рынке неуклонно растет. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, необходимо вовремя обновлять производственные мощности. Кроме того, плановые ремонтные работы позволяют повышать стабильность и надежность технических процессов и сохранять экологическую составляющую производства на должном уровне", — пояснил главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.