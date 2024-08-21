АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

На АвтоВАЗе стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращенных опций, появились и принципиально новые для Lada системы, сообщает пресс-служба предприятия.
В перечень возвращенных опций вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом AUTO. Также автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна.
Впервые в штатном исполнении на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары — также светодиодные, и с функцией подсветки поворота. Кроме того, Lada Vesta стала еще более приспособленной к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.
О сроках начала продаж и ценах на обновленные комплектации Lada Vesta будет объявлено дополнительно.
ESC (electronic stability control) вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в РФ. Система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час они вновь активируются автоматически.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы