АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

На АвтоВАЗе стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращенных опций, появились и принципиально новые для Lada системы, сообщает пресс-служба предприятия.

В перечень возвращенных опций вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом AUTO. Также автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна.

Впервые в штатном исполнении на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары — также светодиодные, и с функцией подсветки поворота. Кроме того, Lada Vesta стала еще более приспособленной к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

О сроках начала продаж и ценах на обновленные комплектации Lada Vesta будет объявлено дополнительно.

ESC (electronic stability control) вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в РФ. Система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час они вновь активируются автоматически.