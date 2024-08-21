Более 400 заявок из Самарской области поступило на конкурс лекторов от Общества "Знание"

Всероссийский конкурс "Знание.Лектор" собрал 19610 заявок из всех регионов страны. 1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который пройдет с 20 августа по 14 ноября. Конкурсанты проведут авторские лекции в своих регионах при поддержке местных филиалов Общества "Знание" и пройдут онлайн-собеседования с экспертами.

В конкурсе приняли участие 402 просветителя из Самарской области - это 10 место по стране и третье по Приволжскому федеральному округу.

Наиболее популярными тематиками у конкурсантов из Самарской области стали "Педагогика, образование и наставничество", "Карьера и саморазвитие".

Конкурсант Григорий Спижевой, президент Самарского психолого-педагогического общества и автор книг в жанре популярной психологии, распространяет научные знания в области педагогики и родительских компетенций. Александр Свечников, доцент Самарского государственного университета путей сообщения и победитель конкурсов для молодых ученых, активно занимается научными исследованиями и преподавательской деятельностью. А учитель истории и руководитель школьного музея в школе с. Новое Аделяково Алексей Ибаров разработал виртуальную версию музея и с энтузиазмом вовлекает учеников в изучение истории родного края через создание цифрового контента. Преподаватель Самарского техникума промышленных технологий Анастасия Бострикова использует мультидисциплинарный подход в обучении и активно участвует в социальной и культурной жизни своих студентов.

"Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике "Семейные ценности" - родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов Общества "Знание", позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей", - рассказывает генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Демография участников разнообразна: это люди в возрасте от 14 до 75 лет из почти двух тысяч населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов.

Преподавателей широкого круга дисциплин объединила тематика "История и сохранение исторической памяти". Авторские лекции по истории подготовили учителя русского и английского языков, обществознания, биологии, химии, физики, астрономии. Помимо ключевых страниц отечественной истории, конкурсанты рассказывают об истории региональной ветеринарии, горного дела, казачества, церковного права, служб безопасности России, работы кинологической службы во время Великой Отечественной войны.

Много талантливых ученых готовы выступить с лекциями по тематике "Наука и технологии". Они разрабатывают инновационные решения для разных отраслей экономики: повышают безопасность предприятий через VR-технологии, изучают психологию роботов, создают новые технологии по лечению бесплодия и наследственных заболеваний.

Участники "Знание.Лектор"-2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества "Знание" и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе "Знание.Академия". 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тыс. руб. на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса "Другое Дело". Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.