Прокуратура начала проверку из-за издевательства над животным в парке Победы в Самаре

Прокуратура Советского района Самары начала проверку из-за видео с издевательствами подростков над животным.

Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько девочек-подростков издеваются над кошкой. По словам очевидцев, несовершеннолетние кидали завязанный полиэтиленовый пакет, с кошкой внутри. Инцидент произошел в парке Победы.