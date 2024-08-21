Прокуратура начала проверку из-за издевательства над животным в парке Победы в Самаре

Прокуратура Советского района Самары начала проверку из-за видео с издевательствами подростков над животным.
Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько девочек-подростков издеваются над кошкой. По словам очевидцев, несовершеннолетние кидали завязанный полиэтиленовый пакет, с кошкой внутри. Инцидент произошел в парке Победы.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек