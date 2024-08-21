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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в смерти жестоко избитого знакомого

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, вечером 15 мая 2024 г. около дома №9а на ул. Запорожской он выпивал с приятелем. Позже мужчины поссорились, и обвиняемый избил знакомого. Пострадавший получил тяжкие травмы, в том числе перелом грудины с повреждением сердца, и скончался на месте.

Во время следствия подозреваемый отрицал причастность к преступлению.

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