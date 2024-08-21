Самарца обвиняют в смерти жестоко избитого знакомого

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, вечером 15 мая 2024 г. около дома №9а на ул. Запорожской он выпивал с приятелем. Позже мужчины поссорились, и обвиняемый избил знакомого. Пострадавший получил тяжкие травмы, в том числе перелом грудины с повреждением сердца, и скончался на месте.
Во время следствия подозреваемый отрицал причастность к преступлению.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек