Самарца обвиняют в смерти жестоко избитого знакомого

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, вечером 15 мая 2024 г. около дома №9а на ул. Запорожской он выпивал с приятелем. Позже мужчины поссорились, и обвиняемый избил знакомого. Пострадавший получил тяжкие травмы, в том числе перелом грудины с повреждением сердца, и скончался на месте.

Во время следствия подозреваемый отрицал причастность к преступлению.