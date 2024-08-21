В Нефтегорском районе мужчину обвиняют в убийстве двоих собутыльников

Богатовским межрайонным следственным отделом предъявлено обвинение в убийстве (п."а" ч.2 ст. 105 УК РФ) жителю с. Семеновка Нефтегорского района, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 6 августа 2024 г. обвиняемый совместно с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов ножом в область шеи и туловища своим оппонентам. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.