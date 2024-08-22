В Исаклах нетрезвый водитель устроил гонки с полицией

В Исаклинском районе сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В с. Исаклы экипаж ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-21099 для проверки документов. Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться.

Полицейские начали преследовать нарушителя. В ходе погони он выпрыгнул из салона автомобиля и попытался скрыться. Тем не менее сотрудники ДПС задержали водителя. Им оказался 28-летний местный житель.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили у мужчины признаки опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у молодого человека наличие алкоголя, превышающее допустимую норму.

Как установили полицейские, нарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Группой дознания ОМВД России по Исаклинскому району в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.