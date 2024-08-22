Мошенники выманили у самарца 1,4 млн руб. под видом продления договора на сотовую связь

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стал 57-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Самарцу позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи и сказал, что у мужчины истекает срок договора на номер телефона и необходимо продлить пользовательское соглашение. После этого потерпевшему пришло SMS с кодом, который он и продиктовал звонившему. После этого со счета самарца списали 1,4 млн рублей.