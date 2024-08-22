Забил до смерти из ревности: тольяттинца подозревают в нанесении смертельных травм знакомому

В Тольятти задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 29 июля 2024 г. обвиняемый на почве ревности поссорился со знакомым и избил его. Пострадавший скончался на месте.
Подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек