Суд взыскал с экс-владельца "Алева" 3,7 млрд руб. за долги предприятия

Арбитражный суд Самарской области привлек бывшего владельца АО "Алев" Александра Ивлева к субсидиарной ответственности на 3,77 млрд рублей.

Как ранее установлено судами, в период руководства Ивлева с баланса "Алева" были списаны товарно-материальные ценности на общую сумму 1,02 млрд руб., что составило более 30% стоимости совокупных активов общества. Кроме того, на протяжении хозяйственной деятельности предприятие заключало договоры с "фиктивными", подконтрольными ему же организациями, которые якобы работали на его производственной площадке. При этом все договоры по сделкам с ними заключал Александр Ивлев.

Помимо прочего, конкурсный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства АО "Алев". Так, накануне краха предприятия руководитель продал свои акции Татьяне Иншаковой. Она же вскоре приняла решение о ликвидации общества.

Напомним, что изначально речь шла о взыскании с Александра Ивлева 989,78 млн рублей. Затем объем требований уточнили до 3,67 млрд рублей. Конечная сумма взыскания в размере 3,77 млрд руб. сложилась из обязательств согласно реестру кредиторов на 3,5 млрд руб. (с учетом частичного погашения) и требований кредиторов, учитываемых за реестром, в размере 291,9 млн рублей. Из получившейся суммы вычтены налоговые штрафы, возврат ранее уплаченного восстановленного НДС и остаток на счете "Алева".