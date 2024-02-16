Экс-владельца "Алева" хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 3,6 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области возобновил производство по рассмотрению заявления АО "Россельхозбанк" по привлечению к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве АО "Алев" его бывшего владельца Александра Ивлева. При этом если изначально речь шла о взыскании с него 989,78 млн руб., то теперь сумма требований значительно выросла — до 3,67 млрд рублей.

Наличие оснований для привлечения Ивлева к субсидиарной ответственности было признано доказанным еще в октябре 2021 года. Тогда соответствующее решение принял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, впоследствии оно устояло в кассационной инстанции. Суд тогда отметил, что 18 сентября 2018 года (а руководил "Алевом" в этот период Ивлев) с баланса компании были списаны товарно-материальные ценности на общую сумму в 1,02 млрд руб., что составило более 30% стоимости совокупных активов АО "Алев".

Кроме того, другими судебными процессами было установлено, что на протяжении всей своей хозяйственной деятельности АО "Алев" заключало договоры с "фиктивными", подконтрольными ему же организациями, которые якобы осуществляли свою деятельность на его производственной площадке, отмечается в определении суда. При этом все договоры по сделкам с ними, согласно данным суда, заключал Александр Ивлев.

Помимо прочего, конкурсный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства должника. "В подтверждение противоправного умысла Ивлева свидетельствует также тот факт, что перед процедурой банкротства им было принято решение о продаже своих акций Иншаковой Татьяне Юрьевне", — отмечается в определении суда и добавляется, что спустя пять день после заключения сделки новая владелица акций приняла решение о ликвидации общества. Все эти факты, по мнению суда, свидетельствуют о том, что Ивлев своими действиями привел к банкротству должника, поэтому его необходимо привлечь к субсидиарной ответственности.

При этом рассмотрение заявления по существу было решено приостановить до окончания расчетов с кредиторами. Сейчас с ходатайством о возобновлении производства по этому вопросу в суд вышел конкурсный управляющий АО "Алев" Андрей Фролов.

Напомним, ГК "Алев" специализировалась на производстве молочных продуктов в Ульяновской и Самарской областях под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев", входящие в ГК "Алев", были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства выступили сами компании, причем каждая из них объясняла это наличием крупной (свыше 3 млрд рублей) задолженности.

На момент введения процедуры конкурсного производства и признания АО "Алев" банкротом совокупный размер требований кредиторов к компании составлял 2,9 млрд рублей. При этом рыночная стоимость недвижимого имущества, оборудования, дебиторской задолженности, долей участия в хозяйственных обществах, принадлежащих АО "Алев", была на тот момент оценена в 817,9 млн рублей.

Контроль над процедурой в "Алеве" перехватило "Русагро", выкупив право требования долга у банка ВТБ. Банкротство маслосырзавода закончилось покупкой его активов ООО "Молочные продукты "Русагро" (подконтрольно на 89,68% ООО ГК "Русагро"). В ходе процедуры несостоятельности "Алева" "Русагро" выборочно выкупает активы: товарные знаки, движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное в Ульяновской области.