Экс-владельцу ГК "Алев" грозит субсидиарная ответственность почти на 1 млрд рублей

АО "Россельхозбанк" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности на 989,78 млн руб. бывшего владельца АО "Алев" Александра Ивлева. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Заявление подано в рамках дела о банкротстве АО "Алев". Правда, рассмотрение его отложено до принятия решения по другому спору, касающемуся попыток кредиторов Александра Ивлева оспорить сделку по продаже акций компании, которая была совершена в 2018 году.

Напомним, ГК "Алев" специализировалась на производстве молочных продуктов в Ульяновской и Самарской областях под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев", входящие в ГК "Алев", были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства выступили сами компании, причем каждая из них объясняла это наличием крупной (свыше 3 млрд рублей) задолженности.

Сделка по продаже акций АО "Алев" некой Татьяне Иншаковой состоялась в августе 2018 года. При этом 1 ноября того же года компания обратилась в суд с требованием о признании себя банкротом, а в январе 2019 г. было инициировано банкротство владевшего "Алевом" Александра Ивлева.