Кредиторы МСЗ "Кошкинский" оспаривают его аренду "дочкой" "Русагро"

Кредиторы АО "Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" пытаются в рамках его банкротства признать недействительным договоры аренды, заключенные между предприятием и ООО "Молочные продукты "Русагро" (на 89,68% подконтрольно ГК "Русагро") в 2018 и 2019 годах.

В Арбитражный суд Самарской области с заявлениями обратились АО "Россельхозбанк", а также ООО "КРЦ ЭФКО-Каскад" и АО "Банк Дом.рф. Так, первый просит признать незаключенным договор аренды между МСЗ "Кошкинский" и "Молочными продуктами "Русагро" от 27 августа 2018 года. Двое других истцов пытаются признать недействительным договор аренды от 1 января 2019 г. между теми же лицами и обязать "Молочные продукты "Русагро" уплатить "Кошкинскому" разницу между рыночной стоимостью арендной платы и той, что указана в договоре, за весь период его действия. Речь в заявлении идет о 22,9 млн рублей.

Более того, в рамках последнего требования по ходатайству истца назначена судебная оценочная экспертиза. Перед экспертом поставлен вопрос об определении рыночной стоимости арендной платы с 1 января 2019 г. по настоящее время, в том числе ежемесячно, за имущество, переданное в аренду в рамках договора МСЗ "Кошкинский" и "Молочных продуктов "Русагро".

Оба заявления, касающиеся спора о договорах аренды, назначены к рассмотрению на 2 декабря.

Помимо этого, конкурсный управляющий "Кошкинского" Александр Шалыгин пытается оспорить ряд сделок, совершенных руководством предприятия, как недействительные. В том числе это сделки по перечислению "Кошкинским" в пользу ТД "Алев" 619 млн руб. в период с мая по сентябрь 2018 года. Управляющий хочет вернуть эти деньги "Кошкинскому" и восстановить его задолженность перед ТД "Алев" на указанную сумму. Рассмотрение этого требования Александра Шалыгина запланировано на конец ноября.

"Русагро" купило маслосырзавод "Кошкинский" Заводские мощности, здания и земельный участок АО "Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" были проданы с торгов в рамках его банкротства за 115,5 млн рублей. Покупателем стало ООО "Молочные продукты "Русагро" (подконтрольно на 89,68% ООО ГК "Русагро"). Договор купли-продажи заключен 28 сентября, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Напомним, МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев" входили в структуру ГК "Алев", которая специализировалась на производстве молочных продуктов в Ульяновской и Самарской областях. В феврале 2019 год все эти компании были признаны банкротами. При этом процедуры признания себя банкротами они инициировали сами, ссылаясь на наличие долгов перед кредиторами на сумму свыше 3 млрд руб. у каждого из обществ.

Крупнейшим кредитором МСЗ "Кошкинский" выступают "Молочные продукты "Русагро", сумма долга перед которым равна 910,5 млн рублей. Также в числе кредиторов - АО "ЮниКредит Банк" (750 млн руб.), АО "Россельхозбанк" (537,25 млн), АО "Банк ДОМ.РФ" (296,58 млн).