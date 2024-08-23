Под Тольятти произошло ДТП с участием подростка, пострадали три человека

В четверг, 22 августа, в 20:40 на трассе "Димитровград-Узюково-Тольятти" столкнулись Kia и Škoda. Один из водителей оказался 14-летним подростком, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. С места аварии в больницу попали оба водителя и один из пассажиров.

Выяснилось, что 58-летний водитель Kia в районе 8 км автодороги выехал на "встречку", в результате врезался в Škoda под управлением 14-летнего подростка в сопровождении отца.

"Несовершеннолетний водитель госпитализирован. Также в медучреждение доставлен водитель Kia и пассажир Škoda, им назначено амбулаторное лечение", - отмечается в сообщении.