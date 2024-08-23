Жительнице Самарской области за 13 тыс. руб. выдали "липовый" документ о подключении к водопроводу

В Сергиевский районный суд Самарской области отправили уголовное дело 37-летнего бывшего сотрудника УК. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в 2019 г. к мужчине обратилась местная жительница, хотевшая подключиться к водопроводу. Сотрудник УК взял с нее 13 тыс. рублей. Полученные деньги он не стал вносить в кассу организации и выдал женщине подложный документ — "Технические условия", необходимый для присоединения к сетям холодного водоснабжения.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек