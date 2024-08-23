Влюбленные из Сызрани оказались похитителями велосипедов

В Сызрани задержали 26-летнюю женщину и ее 30-летнего сожителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В начале августа житель дома на Ульяновском шоссе заявили в полицию о краже двух велосипедов общей стоимостью 26 тыс. рублей. По видеозаписям камер наблюдения правоохранители выяснили, что на украденном транспорте уехали мужчина и женщина. Вскоре их разыскали.
Подозреваемые оказались сожителями. Они рассказали, что продали велосипеды незнакомцу за 3 тыс. рублей. В отношении парочки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Также их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек