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Девелопмент Строительство и недвижимость

Компания Шаповалова потеряла площадку у "Космопорта"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Альтеро" не смогло через суд вернуть себе право на развитие застроенной территории в границах переулка Лучистый, улиц И.Булкина, Дыбенко, Авроры в Самаре.

Фото: предоставлено жителем

Напомним, договор о развитии указанной площадки был заключен в 2009 году. Площадка в 3,15 га досталась компании Алексея Шаповалова за 3 млн рублей. Муниципальный договор был заключен на 10 лет, впоследствии допсоглашением этот срок увеличили до сентября 2025 года. Согласно документу, "Аладдин" (правопреемник - ООО "Альтеро") должен был в течение года разработать проект планировки земельного участка, провести публичные слушания и утвердить проектную документацию. Однако это произошло лишь в 2013 году.

Кроме того, инвестор не создал и не приобрел жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из домов, расположенных на застроенной территории. Расселению и сносу подлежали 26 домов, обремененных 109 договорами социального найма.

В 2022 г. "Альтеро" успешно оспорило односторонний отказ мэрии от исполнения договора со стороны горадминистрации. В 2023 г. власти активизировали деятельность по признанию домов аварийными на спорной территории. Это вызвало общественный резонанс: жители Самары пожаловались на работу по оценке домов на предмет аварийности. Горожане считали, что подрядчик при обследовании зданий завышал показатели по износу и отражал в отчетах некорректную информацию.

В начале 2024 г. компания Шаповалова вновь получила от главы Самары отказ от договора о развитии застроенной территории и оспорила это решение в суде. На этот раз самарский арбитраж не поддержал требований "Альтеро". Для установления объективного намерения исполнения инвестором условий договора суд предлагал представить график поэтапного освоения застроенной территории, проект планировки и межевания, сведения о выполненных работах и о планируемых действиях по дальнейшему исполнению договора. Компания ничего из перечисленного не представила, но настаивала на продлении срока договора до конца 2033 года.

Суд расценил действия "Альтеро" как злоупотребление правом, поскольку за 15 лет инвестор не предпринял активных действий по освоению площадки и, более того, "препятствует какому-либо еще застройщику, имеющему реальные намерения по возведению жилых домов" в указанных границах.

Согласно ИАС Seldon.Basis, ООО "Альтеро" зарегистрировано в 2013 г. в Самаре с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом. Владелец компании - Алексей Шаповалов. Чистый убыток по итогам 2023 г. составил 240 тыс. рублей.

 

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