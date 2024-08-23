В военно-историческом лагере "Страна Героев" прошел тематический день в честь Дня Государственного флага

На базе молодежного центра "Лесная сказка" в Кинельском районе проходит вторая смена военно-исторического лагеря "Страна Героев". 22 августа тематический день был посвящен России и Государственному флагу. Участники приняли участие в акции "Za Россию!", флэшмобе "Флаг моего государства!" и фестивале русских игр.

С самого утра на линейке участники направления "Волонтеры Победы" рассказали о значении флага в стране, а также провели акцию "Za Россию!". Каждому человеку раздали ленту-триколор, которую они будут носить в течение всего дня. Также ребята приняли участие во флешмобе "Флаг моего государства!", цель которого — показать единение людей, ведь флаг — символ того, что мы вместе.

Днем представили Самарского Союза Молодежи провели квиз на знание государственной символики, культуры и истории страны, а также рассказали, что такое спилс-карта, и устроили небольшой чемпионат по их сборке. Во время занятия по направлению "Медиа Победы" участники узнали, что значит флаг России для программного директора, вожатого и участника.

"Флаг России для меня — это символ, который объединяет множество значений. То, что нужно ценить, уважать и оберегать. В моменты радости и горечи он становится символом нашей общей истории, наших достижений и преодоленных трудностей", — ответил руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области, программный директор "Страна Героев" Илья Судин.

"Флаг России для меня символизирует единство и гордость за свою страну. Он напоминает о нашей истории, культуре и традициях, а также о том, что мы все вместе, несмотря на различия. Флаг — это знак принадлежности к родине и уважения к ее достижениям и вызовам", — ответила вожатая София Мудрая.

"Флаг России для меня — это отражение нашего прошлого, настоящего и будущего. Я здесь родился и должен уважать, гордиться им и чтить его. Русский флаг — это гордость, честь и отвага. Это символ той страны, которая дает мне возможность реализовывать все мои мечты", — ответил участник тематического направления "Медиа Победы" Алексей Сайгашкин.

На вечерней программе Военно-патриотическое объединение "Спас" провело для участников лагеря развлекательную программу "Русские игры". Под русские народные мелодии ребята водили хороводы, играли в народные игры: "Ручеек", "Суп варить", "Платочек", "Шапочки", демонстрируя ловкость, находчивость, смекалку. Этот день запомнился ребятам, как одним из самых насыщенных на смене.

В 2024 г. военно-исторический лагерь "Страна Героев" проводится по инициативе и поддержке правительства Самарской области. В 2022 и 2023 гг. лагерь проводился в рамках национального проекта "Культура". Является одним из крупнейших федеральных проектов Российского военно-исторического общества.

Следить за информацией можно в группе Центра патриотического воспитания Самарской области, а также в Телеграм-канале.

Организаторами "Страны героев" является Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", Агентство по реализации молодежной политики, Центр патриотического воспитания молодежи Самарской области.