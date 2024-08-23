На "Тольяттикаучуке" состоялся очередной этап экологического марафона "По следам добрых дел", проводимого по инициативе "Татнефти"

Участники экологического марафона "По следам добрых дел", проводимого по инициативе Компании "Татнефть", побывали в Тольятти. Этот экологический проект проходит все лето, в разных городах Татарстана. Экомарафон состоялся в корпоративном музее предприятия "Тольяттикаучук" и стал ярким и увлекательным мероприятием для юных экологов.
А вы знаете, что синтетический каучук на внешний вид очень похож на сладкие ириски? И потом из этого сырья изготавливают жевательную резинку? Об этих и многих других интересных фактах школьникам — участникам проекта "По следам добрых дел" — рассказали специалисты экологической службы предприятия и даже продемонстрировали некоторые производственно-химические процессы на специально подготовленных мини-моделях. Как отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО "Тольяттикаучук" Максим Пархандеев, "цель данного проекта — сформировать у подрастающего поколения основы экологической культуры, пробудить интерес детей к сохранению окружающей среды и повысить мотивацию к занятиям по естественным наукам".
Четыре десятка парней и девчонок успели познакомиться с историей предприятия, его продукцией. Увидели собственными глазами, сколько этапов очистки должна пройти вода, чтобы из грязной стать кристально прозрачной. Узнали, какие материалы можно перерабатывать повторно и сколько полезных вещей можно изготовить из вторсырья. И даже побывали в цехах, где изготавливают каучук. Пусть и с помощью особенных виртуальных очков. Впрочем, использование именно таких современных гаджетов особенно пришлось по душе молодым людям. Участниками мероприятия стали как школьники из Татарстана, так и тольяттинские подростки.
В этом году марафон "По следам добрых дел" объединил юных экологов из 12 российских городов: Альметьевск, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Нурлат, Лениногорск, Бугульма, Бавлы, Азнакаево, Актюбинский. Тольятти впервые стал участником проекта. В течение лета молодые люди, для которых слово "экология" важно и значимо, смогли принять участие в субботниках, попробовали свои силы и умения на мастер-классах, сажали деревья и разбивали клумбы. А также узнали много интересной и полезной информации для достойной подготовки ко Второй олимпиаде юных экологов "Чистое наследие", которая стартует в сентябре этого года для школьников 5-8 классов.
После посещения "Тольяттикаучука" участники марафона "По следам добрых дел" отправились на бульвар Ленина, где внесли свой посильный вклад в экологическое благополучие города. Их общими усилиями рядом с Тольяттинским художественным музеем появились новые зеленые насаждения — туи и гортензии.
На следующий день юные экологи с Альметьевска вместе с сотрудниками "Тольяттикаучука" Группы "Татнефть" отправились на Всероссийскую экологическую акцию "Особенности национальной уборки". В Тольятти экоакция прошла в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Силами сотрудников Компании были высажены кустарники спиреи.
Свой этап марафона Тольятти передали Чистополю, где пройдет заключительный этап Марафона 2024 года.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.