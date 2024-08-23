На "Тольяттикаучуке" состоялся очередной этап экологического марафона "По следам добрых дел", проводимого по инициативе "Татнефти"

Участники экологического марафона "По следам добрых дел", проводимого по инициативе Компании "Татнефть", побывали в Тольятти. Этот экологический проект проходит все лето, в разных городах Татарстана. Экомарафон состоялся в корпоративном музее предприятия "Тольяттикаучук" и стал ярким и увлекательным мероприятием для юных экологов.

А вы знаете, что синтетический каучук на внешний вид очень похож на сладкие ириски? И потом из этого сырья изготавливают жевательную резинку? Об этих и многих других интересных фактах школьникам — участникам проекта "По следам добрых дел" — рассказали специалисты экологической службы предприятия и даже продемонстрировали некоторые производственно-химические процессы на специально подготовленных мини-моделях. Как отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО "Тольяттикаучук" Максим Пархандеев, "цель данного проекта — сформировать у подрастающего поколения основы экологической культуры, пробудить интерес детей к сохранению окружающей среды и повысить мотивацию к занятиям по естественным наукам".

Четыре десятка парней и девчонок успели познакомиться с историей предприятия, его продукцией. Увидели собственными глазами, сколько этапов очистки должна пройти вода, чтобы из грязной стать кристально прозрачной. Узнали, какие материалы можно перерабатывать повторно и сколько полезных вещей можно изготовить из вторсырья. И даже побывали в цехах, где изготавливают каучук. Пусть и с помощью особенных виртуальных очков. Впрочем, использование именно таких современных гаджетов особенно пришлось по душе молодым людям. Участниками мероприятия стали как школьники из Татарстана, так и тольяттинские подростки.

В этом году марафон "По следам добрых дел" объединил юных экологов из 12 российских городов: Альметьевск, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Нурлат, Лениногорск, Бугульма, Бавлы, Азнакаево, Актюбинский. Тольятти впервые стал участником проекта. В течение лета молодые люди, для которых слово "экология" важно и значимо, смогли принять участие в субботниках, попробовали свои силы и умения на мастер-классах, сажали деревья и разбивали клумбы. А также узнали много интересной и полезной информации для достойной подготовки ко Второй олимпиаде юных экологов "Чистое наследие", которая стартует в сентябре этого года для школьников 5-8 классов.

После посещения "Тольяттикаучука" участники марафона "По следам добрых дел" отправились на бульвар Ленина, где внесли свой посильный вклад в экологическое благополучие города. Их общими усилиями рядом с Тольяттинским художественным музеем появились новые зеленые насаждения — туи и гортензии.

На следующий день юные экологи с Альметьевска вместе с сотрудниками "Тольяттикаучука" Группы "Татнефть" отправились на Всероссийскую экологическую акцию "Особенности национальной уборки". В Тольятти экоакция прошла в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Силами сотрудников Компании были высажены кустарники спиреи.

Свой этап марафона Тольятти передали Чистополю, где пройдет заключительный этап Марафона 2024 года.