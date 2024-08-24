В Самаре водитель "семерки" решил не пропускать BMW и оказался в больнице

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В субботу, 24 августа, в Самаре произошло ДТП на 17 км Московского шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области