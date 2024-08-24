Самарец пытался сменить сотового оператора и лишился миллиона рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества более чем на миллион рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

57-летний местный житель хотел сменить сотового оператора. На сайте поставщика мобильной связи он заполнил данные для заявки на оформление сим-карты. Через какое-то время ему позвонил неизвестный, представившийся представителем сотового оператора. Звонивший сказал, что с личными данными самарца замечена нежелательная активность, а мошенники заблокировали его старую сим-карту.

Далее по инструкции незнакомца для разблокировки потерпевший зашел в мобильный банк и сделал "тестовый перевод" якобы для активации. Также мужчина продиктовал звонившему код из СМС. Сразу после этого у него списали все накопления — больше миллиона руб., а разговор прервался.