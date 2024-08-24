Студент из Самары пойдет под суд за нападение на прохожего

В Железнодорожный районный суд Самары поступило уголовное дело 19-летнего парня, обвиняемого в разбое. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, студент колледжа ночью возле дома на ул. Буянова напал на прохожего. Угрожая ножом, он отобрал у потерпевшего сумку, кошелек и мобильник. Общая сумма ущерба составила более 46 тыс. рублей.
Преступление попало на записи расположенных рядом камер видеонаблюдения. Вскоре личность подозреваемого установили и задержали его. Парень признал вину, вернул телефон и сумку, возместил ущерб.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек