Студент из Самары пойдет под суд за нападение на прохожего

В Железнодорожный районный суд Самары поступило уголовное дело 19-летнего парня, обвиняемого в разбое. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, студент колледжа ночью возле дома на ул. Буянова напал на прохожего. Угрожая ножом, он отобрал у потерпевшего сумку, кошелек и мобильник. Общая сумма ущерба составила более 46 тыс. рублей.

Преступление попало на записи расположенных рядом камер видеонаблюдения. Вскоре личность подозреваемого установили и задержали его. Парень признал вину, вернул телефон и сумку, возместил ущерб.