Житель Самарской области заставлял мать продать жилье и отдать ему деньги

В Жигулевске полицейские задержали безработного местного жителя, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, ранее судимый за кражи и грабежи 27-летний мужчина угрожал своей 52-летней матери и требовал, чтобы она продала квартиру и отдала деньги ему. Женщина не выдержала и обратилась к правоохранителям. Ее соседи подтвердили, что мужчина регулярно устраивает скандалы.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").