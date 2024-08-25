Житель Самарской области заставлял мать продать жилье и отдать ему деньги

В Жигулевске полицейские задержали безработного местного жителя, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, ранее судимый за кражи и грабежи 27-летний мужчина угрожал своей 52-летней матери и требовал, чтобы она продала квартиру и отдала деньги ему. Женщина не выдержала и обратилась к правоохранителям. Ее соседи подтвердили, что мужчина регулярно устраивает скандалы.
Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек