Следственный комитет начнет проверку из-за видео с нападением подростка на прохожего в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту нападения подростка на мужчину в Самарской области.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подросток напал на улице на проходившего мимо мужчину и избил его. Все это было снято на камеру и размещено в соцсетях. Также сообщалось, что произошедшее не было единичным случаем.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек