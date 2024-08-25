Следственный комитет начнет проверку из-за видео с нападением подростка на прохожего в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту нападения подростка на мужчину в Самарской области.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подросток напал на улице на проходившего мимо мужчину и избил его. Все это было снято на камеру и размещено в соцсетях. Также сообщалось, что произошедшее не было единичным случаем.