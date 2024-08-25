Закрыл глаза на домашнее насилие за 40 тысяч: участкового из Тольятти обвиняют во взяточничестве

В Тольятти в суд отправилось уголовное дело о получении взятки полицейским. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

24 мая 2023 г. к участковому обратилась местная жительница, которую избил муж. Она планировала подать заявление. Полицейский пообщался с мужчиной, сказал, что тольяттинцу грозит до трех лет лишения свободы. При этом правоохранитель потребовал 40 тыс. руб., за которые готов был помочь "замять" дело. Так, материал проверки, собранный другим участковым, обвиняемый так и не передал в отдел полиции для регистрации.

В тот же день избивший жену мужчина передал полицейскому часть суммы — 20 тыс. рублей. После этого мужчина написал заявление о передаче взятки, и в отношении участкового возбудили уголовное дело.