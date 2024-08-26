Мама первоклассника из Самары потеряла 2 млн руб., пытаясь купить школьную форму

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 2 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

26-летняя местная жительница пыталась купить школьную форму и канцелярию для сына-первоклассника. Она потратила несколько часов на заполнение заявки на сайте, чтобы связаться менеджером для уточнения деталей. Вскоре ей позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что личные данные женщины попали к мошенникам и теперь на нее пытаются оформить заем. Потерпевшая поверила и далее, чтобы предотвратить нежелательную операцию, продиктовала звонившему код из СМС. После этого звонок прервался, а с ее счета списали 2 млн рублей.