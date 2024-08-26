В Самарской области впервые прошел фестиваль "Хоккей на Волге"

В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой "Хоккей на Волге". В течение трех дней в Самаре в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" проходили матчи в трех категориях.

Одним из этапов фестиваля стал турнир среди детских хоккейных команд, составленных из игроков 2016–2017 годов рождения. В нем сыграли четыре команды из Самарской области. По результатам всех матчей победителем соревнований стали юные игроки тольяттинской "Лады", второе место занял клуб "СШОР-1 ЦСК ВВС" из Самары, бронзовые медали достались "Академии" из Усть-Кинельского и самарскому "Титану".

В турнире по следж-хоккею сыграла сборная Самарской области, составленная из ветеранов СВО. Ветераны боевых действий в нашем регионе занимаются хоккеем в двух командах, созданных в конце 2023 года при профессиональных клубах нашего региона — "Лада-следж" и "ЦСК ВВС-следж". Соперниками нашей сборной стали следж-хоккейные команды из разных регионов России, в составе которых сыграли не только ветераны СВО, но и профессиональные игроки в следж-хоккей, и любители. Среди них были как мужчины, так и женщины с поражением опорно-двигательного аппарата.

По итогам турнира лучший результат показал следж-хоккейный клуб "СКА-Стрела" из Санкт-Петербурга, серебро у "Торпедо-следж" из Нижнего Новгорода. Сборная Самарской области стала третьей. На четвертом месте — сборная Приволжского федерального округа "Больше чем спорт", пятые — хоккеисты "Легион-СВО" из Ростова-на-Дону.

Также в рамках фестиваля прошел предсезонный турнир среди команд ВХЛ. Победителем соревнований по дополнительным показателям стал самарский ЦСК ВВС. По две победы также одержали "Челны" из республики Татарстан и "Олимпия" из Кирово-Чепецка. Четвертой стала "Ижсталь" из Удмуртии. Лучшим игроком турнира стал самарец Артем Манукян, лучшим вратарем признан Владимир Сартаков.

"Самарская область впервые опробовала новый формат соревнований — фестиваль хоккея. Это замечательный формат, в котором есть победители, но нет проигравших. Самые активные наши участники — это дети. В России в целом и в нашем регионе в частности все делается для того, чтобы у подрастающего поколения были условия для занятий спортом. На этом фестивале дети имеют возможность сыграть на большой ледовой арене и вблизи посмотреть на тех, на кого им стоит равняться. Это и профессиональные игроки — герои спорта, и следж-хоккеисты — герои Отечества, люди с безграничными возможностями", — рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В церемониях награждения победителей также приняли участие президент федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов, директор ХК ЦСК ВВС Юрий Ковтун, младший лейтенант, ветеран СВО Дмитрий Худошин и директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов.