Жителя Сызрани задержали за убийство сожительницы

В Сызрани задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 16 августа, пьяный мужчина поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
Подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек