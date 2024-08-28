22-летний самарец отдал мошенникам 2,8 млн рублей

В Самаре возбудили очередное уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Молодому человеку через мессенджер позвонил якобы сотрудник телефонной компании и сказал, что у самарца истекает срок использования договора на номер телефона и нужно продлить пользовательское соглашение. Парень согласился и спросил, в каком салоне связи можно это сделать. Собеседник же предложил не тратить время и сделать все по телефону. Потерпевшему пришел код с якобы подтверждением продления договора. Он назвал этот код звонившему, после чего со счета жертвы списали 2,8 млн рублей.