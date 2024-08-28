Авито Авто: в Самарской области спрос на новые китайские машины вырос в два раза

В период с января по июль 2024 г. спрос на новые китайские автомобили вырос на 91,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставили в Авито Авто.
Количество предложений за этот период выросло на 65,9%. А средняя цена¹ составила 3 079 000 рублей.
По данным платформы, самой популярной маркой китайских автомобилей по доле в спросе стала Haval (28,63%), на втором месте Geely (16,61%), на третьем Chery (8,75%). Замыкают пятерку лидеров авто от Tank (7,69%) и JAC (7,33%).
Из моделей лидером по спросу стала Haval Jolion с 15,05% от общего числа. На втором месте OMODA C5 (4,92%), на третьем — Tank 300 (4,82%). В топ-5 популярных автомобилей вошли также еще две модели Haval — M6 и F7.
На первом месте по предложению тоже оказался бренд Haval (37,74%). За ним следуют Geely и Tank с долями 22,63% и 9,12% соответственно. Среди отдельных моделей лидирует Haval Jolion с долей 14,31%, на втором месте — Haval F7 (6,21%), а замыкает тройку лидеров Haval M6 (5,94%).
"Китайские марки уже набрали популярность в России, и тенденция сохраняется: рост предложений по новым китайским авто в этом году превысил прошлогодний показатель за тот же период (январь–июль) более чем в два раза. Выбор у клиентов сегодня действительно значительный: только на Авито Авто представлено более 117 тысяч новых китайских машин. При этом если еще несколько лет назад от премьеры на китайском рынке до презентации модели в нашей стране проходило достаточно много времени, то сейчас промежуток сокращается, а следовательно, новые автомобили становятся доступнее для россиян. Для тех же, кто хочет облегчить себе выбор и совершить покупку с дополнительной поддержкой, существует бесплатный сервис Селект, в котором доступны избранные предложения", — комментирует Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы