В четырех районах области временно отключат свет 29 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Субботино (ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Советская)

29.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

29.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка (ул. Полевая)

29.08.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ойкино

29.08.2024 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Черновка (ул. Красина)

29.08.2024 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чемеричный, с. Нива

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.