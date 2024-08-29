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Преступления Происшествия

Молодая сельчанка из Самарской области потеряла более полумиллиона рублей, пытаясь купить бытовую технику

СЕРГИЕВСК. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе 25-летняя женщина решила приобрести новую бытовую технику в Интернете. Найдя объявление, показавшееся более привлекательным, она позвонила по указанному номеру, где ей сказали перейти по ссылке, которую пришлют в мессенджер.

Получив ссылку, потерпевшая без раздумий перешла по ней, и ввела данные своей каты для оплаты покупки. После ввода данных страница перестала работать и выдала ошибку. Каждый раз, когда девушка пыталась перезагрузить страницу, ситуация не менялась.

Прежде чем заметить, что с банковского счета списываются деньги, потерпевшая более 10 раз перешла по присланной ссылке. Поняв, что ее обманули, женщина проверила банковский счет и обнаружил списание более 500 тыс. руб. — денег, которые она взяла до этого в кредит для покупки техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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