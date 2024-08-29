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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом ресторана, оформление которого возмутило верующих

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об оскорблении чувств верующих в Самарской области.

Ранее в региональном СУ СК возбудили уголовное дело по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") в связи с оформлением ресторана в центре региональной столицы.

На заведение с названием Sushkin sыn, расположенное на ул. Куйбышева, жаловался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Дело в том, что на одной из стен зала ресторана изображена Богородица. Депутат считает, что название заведения читается как "сукин сын", а с учетом изображения Богоматери видит здесь аналогию, оскорбляющую Иисуса Христа. Александр Хинштейн также указывает, что на заведение жаловались и представители Русской общины Самары.

Глава СК РФ поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области доложить о ходе расследования и по доводам публикации.

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