Новиком провел конференцию о мерах господдержки бизнеса в Новосибирске

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел конференцию "Меры государственной поддержки бизнеса. Лучшие практики банка НОВИКОМ". Мероприятие прошло в рамках XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске. Главной темой обсуждения стали ключевые меры поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства (МСП).

В конференции приняли участие министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, представители Гарантийного фонда и Государственного фонда развития промышленности региона и новосибирские предприниматели.

"Работа с промышленными предприятиями и их цепочкой кооперации, в которую входят предприятия МСП — приоритет НОВИКОМа. В современных условиях развитие этого направления было бы невозможно без государственной поддержки. Сейчас этих инструментов насчитывается более тысячи, и НОВИКОМ обладает глубокой экспертизой в этой сфере. Мы эффективно комбинируем собственные льготные программы и программы с привлечением госсубсидий, чтобы обеспечить клиенту наиболее выгодное финансирование", — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.

На конференции эксперты НОВИКОМа подробно рассказали о возможностях, которые открывает банк для малого и среднего бизнеса. НОВИКОМ аккредитован Корпорацией МСП и его клиенты могут получать кредиты с обеспечением в виде "зонтичных" поручительств Корпорации. Компаниям-участникам госзакупок НОВИКОМ предлагает начисление процентов на остаток по спецсчету. Также в банке существуют такие продукты для МСП, как кредиты на пополнение оборотных средств и на исполнение контракта, "Экспресс-гарантия". Кроме того, предпринимателей Новосибирска познакомили с инновационным инструментом привлечения финансирования — цифровыми финансовыми активами.

Подробно механизмы господдержки, с которыми работает банк Ростеха, представил начальник отдела взаимодействия с государственными органами НОВИКОМа Алексей Грабаров. Он выделил компетенции банка в части льготного кредитования инвестпроектов и проектов диверсификации оборонно-промышленного комплекса, а также рассказал о льготном кредитовании проектов промышленной кооперации предприятий из стран Евразийского экономического союза.

Большую роль в предоставлении бизнесу доступа к льготному кредитованию играют фонды развития промышленности (ФРП) и гарантийные фонды. Последние выступают поручителями по кредитам для МСП. При реализации совместных программ с ФРП НОВИКОМ может выступать как гарант займа, расчетный банк или кредитор, в зависимости от условий сделки. Об этом рассказали на конференции исполнительный директор Гарантийного фонда Новосибирской области Ольга Дронова и заместитель генерального директора ФРП региона Григорий Шибаев.

Международный форум технологического развития "Технопром" традиционно собирает на своей площадке представителей инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей со всей России. Мероприятие помогает развивать промышленную кооперацию отечественных предприятий. Это способствует проектам по импортозамещению и укрепляет технологический суверенитет страны.