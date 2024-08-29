Рецидивист из Сызрани напал на пенсионерку из-за 1300 рублей

Сызранские полицейские задержали 55-летнего мужчину, судимого за кражи, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его подозревают в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В дом 65-летней женщины ранним утром через окно влез неизвестный и, угрожая ножом, потребовал отдать ценности. Потерпевшая испугалась и отдала 1300 рублей. После этого грабитель толкнул передвигающуюся с помощью клюшки жертву на пол и ушел. В результате женщину госпитализировали с ушибами и подозрением на перелом шейки бедра.

Правоохранители проверили судимых за аналогичные преступления мужчин, живущих неподалеку, и вышли на подозреваемого. Задержанный признал вину и пояснил, что украденные деньги уже потратил. У него дома изъяли нож, одежду и шапку с прорезями для глаз, в которой он совершил нападение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой").