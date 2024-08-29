16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директора детского лагеря из Самарской области будут судить за выпавшего из окна ребенка В Самаре разыскивают женщину, напавшую на подростка с перцовым баллончиком В Самаре отправили в суд дело о масштабном мошенничестве с "Пушкинскими картами" Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом ресторана, оформление которого возмутило верующих На таможне обнаружены госнаграды времен Советско-финляндской войны на 800 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Рецидивист из Сызрани напал на пенсионерку из-за 1300 рублей

СЫЗРАНЬ. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранские полицейские задержали 55-летнего мужчину, судимого за кражи, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его подозревают в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В дом 65-летней женщины ранним утром через окно влез неизвестный и, угрожая ножом, потребовал отдать ценности. Потерпевшая испугалась и отдала 1300 рублей. После этого грабитель толкнул передвигающуюся с помощью клюшки жертву на пол и ушел. В результате женщину госпитализировали с ушибами и подозрением на перелом шейки бедра.

Правоохранители проверили судимых за аналогичные преступления мужчин, живущих неподалеку, и вышли на подозреваемого. Задержанный признал вину и пояснил, что украденные деньги уже потратил. У него дома изъяли нож, одежду и шапку с прорезями для глаз, в которой он совершил нападение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1