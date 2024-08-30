В Ставропольском и Сергиевском районах временно отключат свет с 31 августа по 3 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.08.2024 года с 11-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Пролетарская д. 61, 109-121 (нечётная сторона));

02.09.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Долгова, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Пролетарская, ул. Заводская, ул. Цветочная, ул. Солнечная, проезд Цветочный).

03.09.2024 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.