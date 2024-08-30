В Самарской области заблудился 84-летний грибник

В Сызранском районе Самарской области спасатели искали заблудившегося грибника. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

28 августа в районе пос. Балашейка 84-летний мужчина ушел за грибами. Когда на улице уже стемнело, его родственники забеспокоились и позвонили в службу спасения.

Утром грибника нашли. Как рассказал сам пенсионер, он понял, что не сможет выйти из леса ночью, и решил переждать до утра, а затем выйти на открытую местность.