В Самарской области заблудился 84-летний грибник

В Сызранском районе Самарской области спасатели искали заблудившегося грибника. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
28 августа в районе пос. Балашейка 84-летний мужчина ушел за грибами. Когда на улице уже стемнело, его родственники забеспокоились и позвонили в службу спасения.
Утром грибника нашли. Как рассказал сам пенсионер, он понял, что не сможет выйти из леса ночью, и решил переждать до утра, а затем выйти на открытую местность.
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