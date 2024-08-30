Авито Авто: в Самарской области самым востребованным новым авто с "роботом" стал Haval Jolion

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые легковые автомобили с роботизированной коробкой передач в первые семь месяцев 2024 года в Самарской области. Оказалось, что доля таких машин в предложении составила 45,58%, а в спросе — 26,07%. Самым востребованным стал китайский компактный кроссовер Haval Jolion.

По данным платформы, и предложение, и спрос на автомобили с коробкой-"роботом" активно растут. Так, предложение год к году увеличилось на 30,9%, а спрос — на 81,4%. Средняя цена в первые семь месяцев 2024 года составила 2 771 000 рублей.

В топ-5 автомобилей с РКПП по доле в спросе вошли лишь китайские модели. На первом месте оказался кроссовер Haval Jolion, получивший долю в 20,1%. На втором месте с долей 7,5% — другая модель этого бренда, Haval F7. Третью строку занял переднеприводный пятиместный городской кроссовер Geely Coolray, чья доля составила 6,79% от спроса. Также в пятерку вошли Haval F7x и JAECOO J7.

Наибольшее количество объявлений о продаже нового автомобиля с "роботом" пришлось также на Haval Jolion — 21,6% от общего числа. На втором месте — Haval F7 (9,74%), а на третьем — Geely Coolray (8,12%).

"Автомобили с роботизированной коробкой передач показывают значительный рост как в спросе, так и в предложении, опережая другие типы трансмиссий. Многие автовладельцы выбирают "робот" за его эффективность и экономичность, особенно в городских условиях. Важна и адаптивность РКПП к различным стилям вождения, а также плавность переключения передач. "Робот", в отличие от механической коробки, обеспечивает более комфортное управление в городском цикле. Именно поэтому производители, особенно китайские бренды, активно расширяющие свое присутствие на российском рынке, делают ставку на автомобили с РКПП: с начала этого года на платформе Авито Авто было представлено более 290 тысяч машин, оснащенных роботизированной коробкой передач, что делает этот сегмент лидером по объему предложения среди других типов трансмиссий", — прокомментировал руководитель по продажам новых автомобилей в Авито Артем Хомутинников.