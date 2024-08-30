Самарская налоговая служба расскажет о внедрении института "Легкая жалоба"

2 сентября УФНС по Самарской области проведет вебинар. Он будет посвящен теме "Институт упрощенного порядка рассмотрения жалоб "Легкая жалоба". Спикером мероприятия выступит и. о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров Любовь Курлина. К участию приглашаются представители бизнес-сообщества.
Вебинар будет проходить с 11:00 до 12:00. В программе:
введение статьи 140.1 НК РФ, устанавливающей особенности рассмотрения жалоб в упрощенном порядке с 1 января 2025 года;
тематики для обжалования;
особенности рассмотрения данной категории жалоб;
ответы на вопросы.
Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Во время трансляции представитель региональной налоговой службы подробно ответит на все вопросы по тематике публичных обсуждений, поступившие от участников заранее в разделе "Вопросы" и во время прямого эфира.
Последние комментарии
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.