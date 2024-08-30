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Экономика и бизнес

Самарская налоговая служба расскажет о внедрении института "Легкая жалоба"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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2 сентября УФНС по Самарской области проведет вебинар. Он будет посвящен теме "Институт упрощенного порядка рассмотрения жалоб "Легкая жалоба". Спикером мероприятия выступит и. о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров Любовь Курлина. К участию приглашаются представители бизнес-сообщества.

Вебинар будет проходить с 11:00 до 12:00. В программе:

введение статьи 140.1 НК РФ, устанавливающей особенности рассмотрения жалоб в упрощенном порядке с 1 января 2025 года;

тематики для обжалования;

особенности рассмотрения данной категории жалоб;

ответы на вопросы.

Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

 Во время трансляции представитель региональной налоговой службы подробно ответит на все вопросы по тематике публичных обсуждений, поступившие от участников заранее в разделе "Вопросы" и во время прямого эфира.

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