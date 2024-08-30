Снимать жилье или взять ипотеку: исследование "Ингосстраха" среди молодежи

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование в 37 крупнейших по численности населения городах России и узнал, где и на какие средства живут молодые семьи до 35 лет.

Данные опроса показали, что подавляющее большинство молодых семей проживают в отдельных квартирах (94,9% опрошенных). В индивидуальных домах или их частях живут 3,1% опрошенных, в коммунальных квартирах — 1,3%, а в общежитиях — 0,6%.

Большинство респондентов (57,6%) живут в отдельной квартире, которая была получена без ипотеки или ипотека уже выплачена. У 24,2% опрошенных собственником квартиры является частное лицо. Еще 16,1% живут в собственной квартире, купленной в ипотеку, и выплачивают кредит. Собственниками квартиры являются государство, муниципалитет, предприятие или образовательная организация для 2,1% опрошенных молодых семей.

Потребность в улучшении жилищных условий испытывают 26,1% опрошенных. В среднем 20,1% россиян намерены улучшить жилищные условия в течение ближайшего года-двух. Больше всего заинтересованных в улучшении жилищных условий отмечено в Санкт-Петербурге (44%), Махачкале (40%), Севастополе (31%), Хабаровске (28%), Тольятти (26%) и Владивостоке (23%).

Те, кто планируют улучшить жилищные условия, хотят приобрести следующее жилье: новостройку — 46,6%; вторичное жилье — 41,8%; дом — 11,6%.

Снять более комфортное жилье хотят 16,1% опрошенных, еще 4,7% получат квартиры по программе реновации, а 3,5% встанут в очередь на улучшение жилищных условий. Арендующие жилье респонденты считают приемлемой среднюю сумму в 17,8 тысяч рублей в месяц.

Среди тех, кто будет приобретать новое жилье, 63,7% возьмут ипотечный кредит. 43,1% опрошенных воспользуются собственными средствами, помощью родных и работодателя. Благодаря продаже ипотечного жилья денежные средства появятся у 20,6%, а на средства материнского капитала жилье планируют купить 13,1% опрошенных.

В среднем семьи до 35 лет готовы потратить 3,9 миллиона рублей на приобретение нового жилья. Большинство россиян (60%) готовы заплатить от 1 до 3 миллионов рублей. Еще 26% готовы заплатить от 4 до 5 миллионов рублей, 8% — от 6 до 7 миллионов рублей, а 3% — от 8 до 10 миллионов рублей.

"Для тех, кто приобрел жилье в ипотеку, комплексное ипотечное страхование — это надежный способ обезопасить свои вложения и обеспечить финансовую стабильность при возникновении непредвиденных ситуаций. А для собственников квартир, домов и дач оформление страховки на имущество становится гарантией сохранности их собственности от возможных пожаров, затоплений и краж. Оформить полис и быть уверенным в защите своего имущества можно без посещения офиса — на сайте или в приложении IngoMobile", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".