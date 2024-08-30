Программа НОВИКОМа вошла в рейтинг лучших кредитов на образование

Дочерний банк Госкорпорации Ростех вошел в топ-10 российских финансовых организаций, предлагающих наиболее выгодные условия по образовательным кредитам. В преддверии начала учебного года аналитики финансового сервиса "Выберу.ру" подготовили соответствующий рейтинг, изучив как кредиты с господдержкой, так и собственные программы банков.
В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии банковских продуктов, как процентные ставки и их диапазон, сумму и срок кредита. Также на позицию в рейтинге повлиял размер полной стоимости кредита, сумма ежемесячных платежей, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Помимо этого, эксперты "Выберу.ру" учитывали значимость кредитной организации на финансовом рынке страны.
В первой десятке рейтинга представлена собственная программа НОВИКОМа "Кредит на образование".
Ей могут воспользоваться зарплатные клиенты и работники организаций-стратегических партнеров банка. Кредит можно направить на оплату среднего, высшего или дополнительного профессионального образования как самого заемщика, так и его детей.
От стандартных рыночных предложений продукт НОВИКОМа отличает то, что кредит можно получать частями (траншами) на отдельные периоды обучения и платить проценты только за фактически использованную сумму. Обучающийся может комбинировать оплату обучения кредитными и собственными средствами за разные периоды. Также при получении данного вида кредита не требуется оформление страхования.
"Получение качественного образования — лучшая инвестиция в будущее. НОВИКОМ, как банк российских инженеров, стремится, чтобы сотрудники предприятий-партнеров профессионально развивались, актуализируя знания, повышая квалификацию или осваивая новые специальности. Мы также хотим, чтобы они имели возможность обеспечить билет в будущее своим детям, тем самым поддерживая преемственность поколений и развивая трудовые династии на крупнейших производствах страны", — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.
Последние комментарии
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Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
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Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.